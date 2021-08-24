AK Partili Hızal’dan Tunç Soyer’e ölü balık tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, İzmir'deki Bostanlı sahilinde kıyıya ölü balıklar vurduğunu belirterek ölü balıkların fotoğraflarını paylaştı.

Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki göstererek, "Bugün Bostanlı Sahili'nde kıyıya vurmuş ölü balıklarla karşılaştık. İzmirliler olarak çok üzgünüz. Deniz canlıların hayatı bu kadar değersiz olamaz. Tunç Soyer'in sebep olduğu kirlilik yüzünden maalesef İzmir'deki tüm canlıların yaşamı tehlike altında!" ifadelerini kullandı.