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Giriş Tarihi: 24.8.2021 17:08

AK Partili Hızal'dan Tunç Soyer'e ölü balık tepkisi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Partili Hızal’dan Tunç Soyer’e ölü balık tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, İzmir'deki Bostanlı sahilindeki kıyıya kirlilikten kaynaklı ölü balıklar vurduğunu belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Hızal, "Tunç Soyer'in sebep olduğu kirlilik yüzünden maalesef İzmir'deki tüm canlıların yaşamı tehlike altında!" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, İzmir'deki Bostanlı sahilinde kıyıya ölü balıklar vurduğunu belirterek ölü balıkların fotoğraflarını paylaştı.

Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki göstererek, "Bugün Bostanlı Sahili'nde kıyıya vurmuş ölü balıklarla karşılaştık. İzmirliler olarak çok üzgünüz. Deniz canlıların hayatı bu kadar değersiz olamaz. Tunç Soyer'in sebep olduğu kirlilik yüzünden maalesef İzmir'deki tüm canlıların yaşamı tehlike altında!" ifadelerini kullandı.

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AK Partili Hızal'dan Tunç Soyer'e ölü balık tepkisi
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