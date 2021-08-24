Ataşehir’de vicdansız sürücü köpeği ezdi

Olay, 19 Ağustos Günü, 15.45 sıralarında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kargo firmasına ait minibüs, yerde yatan köpeği ezdi. Olayın ardından sürücü köpeğe yardım etmezken bölgede bulunan başka köpeklerin ezilen köpeğin yanına koştu. Diğer köpekler, ezilen köpeği, minibüsün altından çıkardı.





KÖPEĞİ EZDİ YARDIM ETMEDEN GİTTİ

Köpeği ezdiğini fark eden sürücünün, minibüsün kapısını açtığı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken bir süre bekleyen sürücünün ezdiği köpeğe bakmadan olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.



"BİR AN ÖNCE GEREĞİ YAPILMALI"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne biçim insanlar çalıştırıyorsunuz" derken başka bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunu yapan çalışanınıza gerekli yaptırımı yapıp halkı bilgilendirin" diyerek kargo firmasına çağrıda bulundu.