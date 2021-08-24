Başkan Erdoğan Genç Dostu Şehirler Kongresi’nde açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AHaber CANLI YAYIN

Bu salonda büyük ve güçlü Türkiye'nin genç neferlerini görüyorum. Bu salonda özgüven abidesi genç bir nesil görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Gençlerimizle gurur duyuyorum.

Gençlerimizin fikirlerini alacağız. Şehircilikte gelinen durumu tartışacağız. Daha huzurlu şehirler için gençlerimizin sesine kulak vereceğiz.

Önümüzdeki süreçte gençlerimizi, karar alma ve uygulama sürecine daha fazla dahil edeceğiz.

(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.