Batı Karadeniz’deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti





TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Tahliye çalışmaları hakkında bilgiler verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bartın; Ulus ilçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu'da toplam 1480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Sinop'ta Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 639 afetzede tahliye edilmiştir. Toplamda 2478 vatandaşımız tahliye edilmiştir."



ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 37 Milyon 500 bin TL, Sinop'a 18 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL yardım ödeneği gönderildiği aktarılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kastamonu'ya 25 Milyon, Sinop'a 13 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 13 Milyon 480 Bin TL, Bartın'a 3 Milyon 750 Bin TL, Sinop'a 4 Milyon 500 Bin TL ödenek gönderilmiştir. Toplamda 119,23 Milyon TL nakdi ödenek gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



ENERJİ ÇALIŞMALARI

Enerji çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, "Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 28 jeneratör çalışır durumdadır. Sinop genelinde elektrik verilmeyen köy bulunmamaktadır. Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 80 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır." denildi.



ULAŞIM VE ALTYAPI

Ulaşım ve Altyapı konusunda bilgiler verilen açıklamada, "Kastamonu'da; İnebolu-Küre arası ulaşım kısmi olarak açılmış olup sadece resmi araç ve yardım tırları kullanmaktadır. Şenpazarı-Ağlı arasında 2 bölgede onarım çalışmaları devam etmektedir. Yol trafiğe açılamamıştır. Daday-Azdavay yolu Azdavay Belediyesi Köprüsü üzerinden hafif araçlar için taşıt trafiğine açılmıştır. Bartın'da; yol hasarları onarılmış olup genel olarak ulaşım sağlanmaktadır. Sinop'ta; Ayancık-Sakız yolunun 8000 km'sinde aşırı yağışlar sonucu oluşan selden dolayı hasar meydana gelmiş ve yol trafiğe kapanmıştır. 5 km'lik kısımda servis yolu hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ayancık'ta portatif köprü kullanıma açılmıştır. 17.08.2021 itibariyle 7 tane kapalı köy yolu kalmıştır. Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



HABERLEŞME ÇALIŞMALARI

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 29 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı kurulmuştur" denildi.