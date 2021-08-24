Bölücü terör örgütünün ’İdeoloji Hücresi’ne 6 tutuklama

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli dört farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'un 9 ilçesi ile birlikte Batman, Diyarbakır ve Muğla'da baskın düzenlenen çok sayıda adreste 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunamayan 9 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bölücü terör örgütü PKK üyelerinin; bölücü terör örgütünün sözde Şehir Yapılanması (KCK) alanlarından birisi olan İdeolojik Alan Merkezi'ne bağlı "İç ve Dış Koordinasyon" olmak üzere Cezaevi Yapılanması oluşturuldukları tespit edildi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; şüpheliler bölücü terör örgütü PKK'nın cezaevilerinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını önlemek ve tutuklu örgüt üyelerini bulundukları cezaevlerinde örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitmek amacıyla faaliyetler yürüttü. Şüphelilerin cezaevlerine örgütsel eğitim içerikli dokümanlar götürdükleri tespit edildi.

GİZLİ TANIKLARI DA DEŞİFRE ETTİLER



Bölücü terör örgütü PKK'ya sözde "Kadrolu Eleman" hazırlama misyonunu üstlenen şüpheliler "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak bölücü terör örgütü PKK aleyhine ifadeler veren itirafçıları ve gizli tanıkları da deşifre etti ve tehdit etti. Bölücü terör örgütü PKK'nın 'Cezaevleri Yapılanması'na finans sağladıkları saptanan şüphelilerin cezaevlerinden tahliye olan örgüt üyelerinin; örgütsel faaliyetlerine devam etmelerini sağlayabilmek adına örgüt içerisinde yerleştirmeler yaparak kırsal alana gitmelerini sağladı. Şüphelilerin; bölücü terör örgütü PKK'nın 'Cezaevleri Yapılanması'nda aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen tutuklu bölücü terör örgütü PKK üyelerine sistemli ve koordineli bir şekilde para temin ederek aktardıkları ve maddi destekte bulundukları belirlendi.

"DEVLETİ YIPRATMA" FAALİYETLERİ...



Şüphelilerin suni gündemler oluşturmak, bölücü terör örgütü PKK'ya müzahir olan kitleleri harekete geçirmek, ülkemizde ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonların durdurulmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüttükleri de saptandı. Basında ses getirmek amacıyla hak ihlalleri, insan haklarına aykırı tutum ve davranışlarla ilgili soyut iddialarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeride ve dışarıda yıpratmak amacı güden şüphelilerin açlık grevleri, ölüm oruçları, intihar eylemleri, mahkeme boykotları ve cezaevi isyanları gibi eylemleri tertipleme görevini üstlendikleri tespit edildi. 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 19 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; diğer 4 şüphelinin yasal işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.



Operasyon düzenlenen adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, yasaklı yayınlar, bir ruhsatsız tabanca ve 7 mermi, bir yivsiz av tüfeği ve 44 mermi, 63 uyuşturucu hap, 15.62 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.