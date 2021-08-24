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Giriş Tarihi: 24.8.2021 10:29 Son Güncelleme: 24.8.2021 11:07

22 suç kaydı olan Saniye yakayı ele verdi! Yakalanmamak için kılık değiştirmiş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
22 suç kaydı olan Saniye yakayı ele verdi! Yakalanmamak için kılık değiştirmiş

İstanbul Çekmeköy’de bir mağazada alışveriş yapan 33 yaşındaki E.B.’nin bebek arabasına bıraktığı çantasını çalan ve tanınmamak için siyah çarşaf giyinen Saniye K. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan kadının 22 suç kaydının olduğu ve çarşafı da sadece tanınmamak için kullandığı ortaya çıktı. Şüphelinin çantayı çaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Adliyeye sevke edilen yankesici Saniye K. tutuklandı.



Çekmeköy'de bir bebek mağazasında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. E.B. bebek arabası ile mağazaya girdi. Bir süre alış veriş yaptı. Aldığı kıyafetlerden birisinde eksik çıkınca arabanın yanından ayrıldı. O sırada fırsat kollayan siyah çarşaflı bir kadın bebek arabasının yanına gelip içerisinde 2 telefon ve cüzdan olan çantayı alıp mağazadan çıktı.



SANİYELER İÇİNDE ALDI

Arabanın yanına geldiğinde şok olan E.B. hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini inceledi. İncelenen görüntülerde mağazadan çarşaflı olarak çıkan kadının bir kör noktaya gidip kaybolduğu görüldü.



ÇARŞAFLI GİRDİ ÇARŞAFSIZ ÇIKTI

Görüntüleri daha detaylı inceleyen Yankesicilik polisi çarşafla giren şüphelinin aynı yerden çarşafsız farklı biri gibi çıktığını tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Saniye K. gözaltına alındı.

22 SUÇ KAYDI VAR, TUTUKLANDI

Şüpheli Saniye K. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin emniyette 22 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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22 suç kaydı olan Saniye yakayı ele verdi! Yakalanmamak için kılık değiştirmiş
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