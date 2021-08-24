22 suç kaydı olan Saniye yakayı ele verdi! Yakalanmamak için kılık değiştirmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan kadının 22 suç kaydının olduğu ve çarşafı da sadece tanınmamak için kullandığı ortaya çıktı. Şüphelinin çantayı çaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Adliyeye sevke edilen yankesici Saniye K. tutuklandı.





Çekmeköy'de bir bebek mağazasında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. E.B. bebek arabası ile mağazaya girdi. Bir süre alış veriş yaptı. Aldığı kıyafetlerden birisinde eksik çıkınca arabanın yanından ayrıldı. O sırada fırsat kollayan siyah çarşaflı bir kadın bebek arabasının yanına gelip içerisinde 2 telefon ve cüzdan olan çantayı alıp mağazadan çıktı.





SANİYELER İÇİNDE ALDI



Arabanın yanına geldiğinde şok olan E.B. hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini inceledi. İncelenen görüntülerde mağazadan çarşaflı olarak çıkan kadının bir kör noktaya gidip kaybolduğu görüldü.





ÇARŞAFLI GİRDİ ÇARŞAFSIZ ÇIKTI



Görüntüleri daha detaylı inceleyen Yankesicilik polisi çarşafla giren şüphelinin aynı yerden çarşafsız farklı biri gibi çıktığını tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Saniye K. gözaltına alındı.



22 SUÇ KAYDI VAR, TUTUKLANDI



Şüpheli Saniye K. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin emniyette 22 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.