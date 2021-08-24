DGS tercihleri ÖSYM ekranından başladı mı? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, DGS tercihleri ne zaman?

Dikey Geçiş sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. ADay öğrenciler şimdi DGS tercihleri için beklemeye koyuldu. Zira, DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz tercihler alınmaya başlanacak. Bu noktada, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, son gelişmeler