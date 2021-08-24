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Giriş Tarihi: 24.8.2021 08:46

İstanbul'da sırra kadem basmıştı! Buket Elif Akbaba orada bulundu!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da sırra kadem basmıştı! Buket Elif Akbaba orada bulundu!

İstanbul Pendik'te ailesine "Anneanneme gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve 4 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu. Elif Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince ailesine teslim edilecek.

İstanbul Pendik'te ailesiyle birlikte ikamet eden Buket Elif Akbaba (15), ailesine "Anneanneme gidiyorum" dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Kızlarının başına bir şey gelebileceğinden endişelenen aile, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kayıp kızı bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. 3 günlük sürenin ardından 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu. Elif Akbaba, polis ekipleri tarafından Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette gözetim altında tutulan Buket Elif Akbaba'nın gün içerisinde pedogoglar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

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İstanbul'da sırra kadem basmıştı! Buket Elif Akbaba orada bulundu!
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