Son dakika | FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni için hesap vakti: Kod adı ortaya çıktı

KOD ADI ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Cengiz A, 2013'te Aksaray Üniversitesi İktisat bölümünde eğitim gördüğü dönemde sanığı tanıdığını, birlikte örgütsel toplantılar yaptıklarını anlattı.

Selahaddin Gülen'i "Osman" adıyla bildiğini ifade eden Cengiz A, "Gülen bölge talebe mesulüydü. Kaldığım ev de dahil olmak üzere birçok örgüt evinden sorumluydu. Bir gün Gülen'in yanındaki şahıs benden GSM hattı istedi. Ben de Aksaray'daki telefon bayisinden hat aldım. Kimin kullandığını bilmiyorum. Daha sonra bu hata ByLock yüklendiğini öğrendim." diye konuştu.

Tanık beyanına karşı söz verilen sanık Gülen, şahsı Aksaray'daki örgüt evlerinden tanıdığını beyan etti.

Tanık Muhammet A. da Gülen ile Erzurum da aynı lisede okuduklarını, birlikte örgütsel toplantılara katıldıklarını söyledi.

Lise bittikten sonra sanıkla görüşmeye devam ettiğini belirten Muhammet A, "2011'de İstanbul Harem otogarında gördüm. Ne işi olduğunu sorduğumda samimi olduğumuz için askeri öğrencilerden sorumlu olduğunu söyledi. Normalde mahrem yapı hakkında bilgi verilmez ama bana söylemişti." dedi.