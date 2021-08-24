Son dakika | FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni için hesap vakti: Kod adı ortaya çıktı

Son dakika haberi... MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davasının ilk duruşması bugün görüldü.
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Gülen, CMK tarafından kendisine atanan avukatı reddederek ailesi tarafından tutulacak avukat eşliğinde savunma yapacağını belirterek mahkeme başkanından süre istedi.
TANIKLAR DİNLENDİ
Selahaddin Gülen'in Aksaray Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde ve sonrasında iletişim halinde olduğu tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada, Selhaddin Gülen'in üniversite döneminin bitmesinin ardından Ankara'da yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra Kanada'ya gittiği ve kendisini elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olduğunu gizlediği belirtildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cengiz A., Muhammet Y.A., Şuayip A., Muhammet S., Yunus K., Yusuf T., Ercan Ç., Cahit B., Yakup Y. ve Ali K. duruşmada Selahaddin Gülen'in üniversite döneminde içinde bulunduğu faaliyetleri anlattılar.
KOD ADI ORTAYA ÇIKTI
Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Cengiz A, 2013'te Aksaray Üniversitesi İktisat bölümünde eğitim gördüğü dönemde sanığı tanıdığını, birlikte örgütsel toplantılar yaptıklarını anlattı.
Selahaddin Gülen'i "Osman" adıyla bildiğini ifade eden Cengiz A, "Gülen bölge talebe mesulüydü. Kaldığım ev de dahil olmak üzere birçok örgüt evinden sorumluydu. Bir gün Gülen'in yanındaki şahıs benden GSM hattı istedi. Ben de Aksaray'daki telefon bayisinden hat aldım. Kimin kullandığını bilmiyorum. Daha sonra bu hata ByLock yüklendiğini öğrendim." diye konuştu.
Tanık beyanına karşı söz verilen sanık Gülen, şahsı Aksaray'daki örgüt evlerinden tanıdığını beyan etti.
Tanık Muhammet A. da Gülen ile Erzurum da aynı lisede okuduklarını, birlikte örgütsel toplantılara katıldıklarını söyledi.
Lise bittikten sonra sanıkla görüşmeye devam ettiğini belirten Muhammet A, "2011'de İstanbul Harem otogarında gördüm. Ne işi olduğunu sorduğumda samimi olduğumuz için askeri öğrencilerden sorumlu olduğunu söyledi. Normalde mahrem yapı hakkında bilgi verilmez ama bana söylemişti." dedi.
Tanık Şuayip A. da Aksaray'da eğitim gördüğü dönemde örgütün "bölge lise mesulü" olduğunu daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına girip öğretmen olarak görev yaptığını, görevde olduğu dönem FETÖ'nün jandarma astsubay mahrem yapılanma içerisinde faaliyette bulunduğunu anlattı.
Sanığı Aksaray'daki örgütsel toplantılardan tanığını belirten Şuayip A, okul bittikten sonra Gülen ile görüşmediğini iddia etti.
Tanık Muhammed S. ise örgütle ortaokul yıllarında tanıştığını Aksaray'da üniversite kazandıktan sonra "ev abiliği" ve lise öğrencilerinden sorumlu olarak faaliyette bulunduğunu söyledi.
Sanık Gülen'i Aksaray'da FETÖ tarafından düzenlenen kamplardan tanıdığını dile getiren Muhammet S, "Sanığı yılda 2 sefer düzenlenen kamplardan tanırım. O kamplarda Fetullah Gülen kitapları okutulur, videoları izlettirilirdi. Selahaddin de o kamplarda görevliydi." dedi.
Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.