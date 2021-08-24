İnönü Üniversitesi'nden "Taliban" iddiasına cevap ve yalanlama

Bir TV kanalında "İnönü Üniversitesi'nde eğitim hakkı kazanan silahlı Taliban üyesi" temasıyla oluşturulan algıya ilişkin ilgili üniversitenin rektörlüğünden cevap ve açıklama geldi. Okul bu sınavların yurtdışında şartları karşılayan herkese açık olduğunu kayıt hakkı kazananların ise bizzat devletin ilgili kurumları tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğunu aktardı.

İşte İnönü Üniversitesi'nden yapılan açıklama:

23 Ağustos 2021 tarihinde bir ulusal TV haber kanalının Afganistan'da yaptığı canlı yayın sırasında üniversitemizin adının geçtiği bir haber yayınlandı. Haberin yanlış algılara sebebiyet vermemesi için konu hakkında aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur.

"20 ÜLKEDE 50 MERKEZDE SINAV YAPIYORUZ"

İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İNÜ-YÖS), her yıl dünya genelinde yaklaşık 20 ülkede ve ortalama 50 merkezde yapılmaktadır. 2021 yılındaki sınavımıza katılan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 4.486'dır. Bu sınavlar, Türkiye Maarif Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışı eğitim kurumlarında gerçekleştirilmektedir.

AFGANİSTAN DA BUNLARDAN BİRİ

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı İNÜ-YÖS, Afganistan'da Maarif Vakfı Türk Okullarında, 4 ayrı merkezde 19 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Bu sınav merkezleri Kabil, Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat şehirleridir. Bu sınava giren öğrencilerin büyük bir kısmı Türk okullarının kendi öğrencilerinden oluşmaktadır. Sınava giren Afganistan uyruklu öğrenci sayısı 384 olup sınav sonucuna göre yerleşmeye hak kazanan öğrenci sayısı 105'tir. Üniversitemize şu ana kadar ön kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 64'tür.

1- ŞARTLARI KARŞILAYAN HERKES SINAVA GİRER

Bu sınavlar, şartları tutan bütün yabancı uyruklu öğrencilere açıktır. Bu sınava girip barajı aşanlara tercih hakkı verilmekte ve puanı tutan öğrenciler bir programa ön kayıt hakkı kazanmaktadır. Ön kayıt yaptıran öğrenciler vize alıp kesin kayıt için üniversitemize geldiklerinde belgelerinin aslı incelenir, denklik işlemleri kontrol edilir. Belge eksikliği olmayan öğrenciler harç ücretini yatırır ve üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanır.

2- GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇEMEZSE ÜLKEYE GİREMEZ

Uluslararası öğrencilerin vize işlemleri ve güvenlik araştırmaları ilgili devlet kurumları tarafından yapılmakta ve bu süreç üniversitemiz ile iş birliği halinde yürütülmektedir. Güvenlik sorunu olan öğrenciler vize alamamakta veya vize alsa bile öğrencinin yasa dışı durumu saptandığında öğrenciliği sonlandırılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak üniversitemiz bundan sonraki süreçleri yakından takip edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.