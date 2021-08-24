"Koku arıyorlarsa Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne ve çöplüğe baksınlar"

Geçtiğimiz günlerde Çiğli ve Karşıyaka'da hissedilen pis koku sonrası Çiğli Belediyesi kokunun kaynağının belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda pis kokunun kaynağının İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki bazı fabrikalar olduğunu tespit etti. Kokunun ana nedeninin Çiğli'deki atık su arıtma tesisi olması tartışmaların da fitilini ateşledi. Çiğli'de bazı yerlerin koktuğunu ve yetkinin bakanlıkta olduğunu söyleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin'den yanıt geldi. Karatekin; ''Sayın Gümrükçü, az bile söylemiş. Çiğli değil İzmir geneli kokuyor. Harmandalı Çöplüğü kokutuyor. Çiğli Atık Su Arıtma tesisi kokutuyor.

Arıtma Tesisi çıkışı kahverengiye dönmüş. 'Filamingoların da başkanıyım' diyen Tunç Soyer, filamingolara pis ve kokan suyu reva görüyor. Kokunun adresleri de, sorumluları da, sorunları çözecek mevki de bellidir. Koku sorunun yeni çıkmış gibi gösteren Sayın Gümrükçü'yü, yıllardır Büyükşehir sorumluluğundaki koku problemlerini görmeye davet ediyorum'' dedi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Çiğli Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe ise ''Konunun ana faktörü belediye sorumluluğunda ve İZSU denetiminde olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'dir'' diye konuştu.

AK PARTİ MECLİS ÜYESİ HÜSNÜ BOZTEPE

GÜMLRÜKÇÜ AZ BİLE SÖYLEMİŞ

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, geçtiğimiz günlerde Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Çiğli'nin belirli bölgelerinde koku geldiğini ve koku kirliliğinin ne Büyükşehir'de ne de kendilerinde olmadığını, bakanlık yetkisinde olduğu söylemesine tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, yaptığı çalışma sonrası, etrafa yayılan pis kokunun ana nedenlerinden birinin İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi olduğunun tespit edildiğini belirten Başkan Karatekin, ''Sayın Utku Gümrükçü, Çiğli'nin belirli bölgelerinin koktuğunu söylemiş. Ancak eksik söylemiştir. Çiğli değil İzmir kokuyor. Farkında değil sanırım. Başta yıllardır çözülemeyen ve şehrin ortasında kalan vahşi depolama yönteminin hala kullanıldığı Harmandalı Çöplüğü kokuyor.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI UTKU GÜMRÜKÇÜ

Yıllardır Çiğlili hemşehrilerimiz veryansın ediyor ama hala gaz sıkışmalarından dolayı patlamaların olduğu, kokunun yayıldığı bir çöplük burnumuzun dibinde. Evet, Sayın Gümrükçü'nün dediği gibi Çiğli kokuyor. Ama neden kokuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaklıç Bölgesinde Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinden koku geliyor. Biz gittik yerinde inceleme yaptık. Atık Su Tesisin aktığı yer kahverengiye dönmüş. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer sık sık söylüyor ya, 'Ben flamingoların da başkanıyım' diye. İşte o flamingolar, Atık Su Tesislerinden akan kahverengi, kokulu sularda geziniyor. Sayın Gümrükçü Çiğli'deki kokuyu yeni keşfetmiş gibi açıklamalar yapıyor ama başta Çiğli olmak üzere İzmir yıllardır kokuyor. Büyükşehir sorumluğundaki dereler ve körfezin hali ortada. Kokunun yayıldığı yerler belli. Sorumlular belli. Bunca zamandır çözüm üretmeyenler belli. Eğer bu kokunun ortadan kalkmasını istiyorsa adreste belli.'' dedi.

AK PARTİ ÇİĞLİ İLÇE BAŞKANI SEDAT KARATEKİN

BOZTEPE; "DENETİM YOK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise koku sorununun özellikle yaz döneminde ve sıcak havalarda arttığını vurgularken kokunun hava karardıktan sonra daha da keskinleştiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan uzman ekiplerin ve yetkili birimlerin tüm sorulara yanıt vermekten kaçtığını anlatan Boztepe, "Yapılan tespitten görüyoruz ki konunun ana faktörü belediye sorumluluğunda ve İZSU denetiminde olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'dir. Buradan aynı zamanda belediyenin sanayi tesislerinin atıklarını denetlemediğini de görüyoruz. Çünkü bu atıklar da denize ve derelere karışıyor. İzmir Körfezi'nin kirliliği ve koku sorunu için Gediz'in doğduğu yer olan Kütahya'dan seyahate çıkan sayın Tunç Soyer'i burnunun dibindeki yerleri göremeye davet ediyorum" dedi.