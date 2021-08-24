Polis merkezindeki şüpheli ölümle ilgili flaş gelişme! 12 polis hakkında dava

Esenyurt'ta bir şirkette güvenlik amiri olarak görev yapan Birol Yıldırım'ın polis merkezindeki ani ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı tarafından olayla ilgili iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Esenyurt ilçesindeki bir sitede site esnafı ile güvenlik görevlileri arasında meydana gelen karşılıklı kasten yaralama olayı ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için olay yerine giden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerin söz konusu eyleme katılan şahıslardan sitenin güvenlik amiri müşteki Barış U. ve Alihan U. temin ederek Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine getirdikleri kaydedildi.

Sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın kasten yaralama eylemine dahil olan site güvenlik görevlisinin durumunu sormak maksadıyla polis merkezi amirliğine geldiği belirtildi. Yıldırım'ın adli tıp raporuna göre alkollü olduğu, karakol önünde karşı tarafı olan ve aynı sitede kafe işletmeciliği yapan şahıslar Halil İbrahim A. ve Sinan B. ile tartıştığı kaydedildi.

Bu duruma kolluk kuvvetlerince müdahale edildiği, bu sırada Yıldırım'ın tartışmayı sürdürdüğü, olaya şüpheli komiser yardımcısı İsmail Alperen S.'nin müdahale ettiği belirtildi. Polis merkezinden gönderilmek istenen Birol Yıldırım'ın tartışmayı sürdürerek Halil İbrahim A. ve Sinan B. ile İsmail Alperen S.'ye tehdit içeren cümleler sarf ettiği belirtildi.

POLİS MEMURLARI MUTFAKTA DARP ETMİŞ

Halil İbrahim A. ve Sinan B.'nin şikayetçi olduklarını ifade etmeleri üzerine Yıldırım'ın yeniden karakol binasına alınmak istendiği ancak fiziki olarak buna direndiği kaydedildi. Yıldırım'ın direnmesi sonrası karakolun mutfak kısmına alındığının tespit edildiği anlatıldı. Mutfakta bulunan müştekilerinin beyanına göre Yıldırım'ın burada polis memurları tarafından darp edildiği detaylıca anlatıldı. Yıldırım'ın bu esnada "Kalp hastasıyım, kalbimde stent var" dediği halde darp edilmeye devam ettiği ifade edildi.

Olay sonrası Birol Yıldırım'ın tutulduğu mutfak bölümünde fenalaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği kaydedildi. Yıldırım'ın yapılan ölü muayene işleminde kollarında kelepçeye bağlı ve diz kapağı dışında darp cebir izi tespit edilemediği kaydedildi.

Ardından yapılan otopsisinde ise kanda ve göz içi sıvısında etil alkol saptanan Yıldırım'ın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu bildirildi. Yıldırım'ın otopsi sonuçlarında ayrıca bir kısım darp ve cebir unsurlarının tespit edildiği kaydedildi.

İddianame kapsamında Komiser Yardımcısı İsmail Alperen S., polis memurları Muhammed Cihan K., İsmail G., Muhammed Ş., Mustafa Ş., Erdoğan K., Bilal K., Cumhur G., Emre G., ve Samet Y.'nin ölene karşı vücuduna acı verecek nitelikte darp eyleminde bulunarak ölenin ölmesinde kusurlu bulundukları kaydedildi.

DAVA AÇILDI

İddianamede, "Olayda şüphelilerin kalp hastası olduğunu bildikleri ölenin ölmesine sebebiyet verecek nitelikte kusurlu eylemde bulunmak suretiyle atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu isledikleri, şüphelilerin eylemi ile ölüm neticesi arasında illiyet bağının bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Şüphelilerden Komiser Yardımcısı İsmail Alperen S., polis memurları Muhammed Cihan K., İsmail G., Muhammed Ş., Mustafa Ş., Erdoğan K., Bilal K.nin 'Kamu Görevlisinin Nüfuzunu Kötüye Kullanması Suretiyle Basit Yaralama' ve 'Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma' suçlarından,

Hasan K., Kamil Y., Cumhur G., Emre G., Samet Y.'nin ise 'Kamu Görevlisinin Nüfuzunu Kötüye Kullanması Suretiyle Basit Yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.