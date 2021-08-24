Selzede vatandaş: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor"





"ONLAR YALAN KONUŞUYOR"



Bu sırada Bakan Pakdemirli, selzede Havva Bayraktar ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin. Çok seviyorum onu, çok görmek istiyorum. İnşallah gelip de buraya görüşürüz kendisiyle. Bize bir sizden fayda var, onlar boşuna konuşuyor, yalan yalan konuşuyorlar. Onlar hep yalan konuşuyor, onlara kimse inanmasın. Saman altında su yürütüyorlar. Sizleri gördüm çok iyi oldum. Vallahi biraz rahatladım" dedi.



Bayraktar, sel sırasında yaşadığı korku dolu anları Bakan Pakdemirli'ye anlattı.