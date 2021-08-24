Seydikmer’deki yangın kontrol altına alındı

Seydikemer Karaköy'de orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ekipler müdahale etmeye başladı. Yangın bölgesine karadan ve havadan müdahale için çok sayıda araç ve iş makinesi sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 10 helikopter, 2 dozer, 10 arazöz ve ekipler müdahale etti.





GEÇMİŞ OLSUN SEYDİKEMER

AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmaları başlandığını duyurdu. Başkan Otgöz, "Karaköy Mahallemizde başlayan orman yangını; hızlı ve etkili müdahale eden Orman İşletme ve İtfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alındı. Hava ve karadan mücadele veren ekiplerimiz aynı özveri ve hızla soğutma çalışmalarına devam ediyor. Geçmiş Olsun Seydikemer." Açıklamasında bulundu.