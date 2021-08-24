Şifrelerini açamayınca çaldığı telefonları tamire verdi! Telefonlarla yakalandı

İstanbul Polisi; Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Adil Mahallesi'nde bir markete girerek iki iş yeri çalışanının cep telefonlarını çalan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızın peşine düştü. Olayı gerçekleştiren E.Ö. isimli kişi Sancaktepe Osman Gazi Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin, çalmış olduğu fakat giriş şifrelerini açamadığı cep telefonlarını tamir için Sultanbeyli'deki bir telefon bayisine verdiği ortaya çıktı. Çalınan cep telefonları söz konusu iş yerinde bulundu ve sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.