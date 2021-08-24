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Giriş Tarihi: 24.8.2021 14:46

Şifrelerini açamayınca çaldığı telefonları tamire verdi! Telefonlarla yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şifrelerini açamayınca çaldığı telefonları tamire verdi! Telefonlarla yakalandı

İstanbul’da bir iş yerinden çaldığı iki akıllı cep telefonunun giriş şifrelerini açamayan bir hırsız, akıllı cep telefonlarını tamire verdi. Şüpheli yakalandı. Telefonlar bulundu.

İstanbul Polisi; Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Adil Mahallesi'nde bir markete girerek iki iş yeri çalışanının cep telefonlarını çalan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızın peşine düştü. Olayı gerçekleştiren E.Ö. isimli kişi Sancaktepe Osman Gazi Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin, çalmış olduğu fakat giriş şifrelerini açamadığı cep telefonlarını tamir için Sultanbeyli'deki bir telefon bayisine verdiği ortaya çıktı. Çalınan cep telefonları söz konusu iş yerinde bulundu ve sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şifrelerini açamayınca çaldığı telefonları tamire verdi! Telefonlarla yakalandı
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