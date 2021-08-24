Son dakika | Afrin şehitlerimizin intikamı alındı! PKK’ya darbe

Son dakika: PKK'nın Irak ve Suriye'deki tepe kadrolarına yönelik son bir hafta içinde gerçekleştirilen nokta operasyonlar kesintisiz sürüyor. PKK-YPG'nin sözde Askeri Konsey Üyesi ve Heseki-Kamışlı karargâh sorumlusu İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi'nin araçla Haseki'den çıkış yaptığı MİT tarafından tespit edildi. Teröristin içinde bulunduğu aracı takibe alan MİT, sivil yerleşim alanından uzaklaşmasını bekledi. Araç Haseki-Kamışlı arasındaki Ali Fero mevkiinde önceki gün 14.00'te seyir halindeyken TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta atışla vuruldu.