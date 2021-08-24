Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Yasak'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Alper Tasalı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tasalı'nın adliyeyede verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.
"SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI"
'Amacım eşimle konuşmaktı' diyen Alper Tasalı şunları söyledi: Olay günü arabamla yemek yemeye giderken durakta boşanma aşamasında olduğum eşimi gördüm, kendisini görünce olaydan bir kaç gün önce satın aldığım tabancanın şarjörüne iki adet mermi koyarak arabayı eşimin önüne kırdım.
Arabaya binmesini istedim, o sırada korkutma amacıyla silahı yere doğru doğrulttum, kurma kolunu çektiğim sırada silah bir anda patladı. O anda ben de korktum, eşime arabaya binmesini söyledim, eşim de korkarak bindi.
Ondan sonra silahı yan koltuğa bıraktım, eşim o sırada aracın arkasında telefonda polisle konuşuyormuş, ancak ben polisle konuştuğunu bilmiyordum, daha sonra TEM yoluna çıktım, eşime aracın yolcu koltuğuna binmesini istedim, silahı boşaltarak eşimin kucağına koydum. Eşim torbadan mermileri çıkartarak aldı, şarjörü taktı çıkardı, daha sonra ilerde eşimin telefonunda mesajlaştığını gördüm.
"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"
Kiminle mesajlaştığını sorduğumda" Deniz " isminde bir bayan arkadaşı ile konuştuğunu söylediğini belirten Tasalı; "Bir kaç dakika sonra tekrar mesajlaştığını görünce telefonunu elinden aldım, orada " konum at geliyorum" diye bir mesaj gördüm. Kendisine beni aldatıp aldatmadığını sordum, kendisi donup kaldı, ben de sinirlenerek telefonu alıp camdan dışarıya attım, daha sonra benim telefonumun şarjı yoktu benimkini de attım. Zira o an galeyana geldim, yaklaşık 20 km sonra aracı kendi kullanmak istedi, o sırada silahı kendi çantasına koydu, yaklaşık 40-50 km boyunca aracı kendi kullandı. Yol boyunca sohbet etttik, ardından Silivri'nin arka taraflarında bir benzinlikten benzin aldık. Ardından bana" özürdilerim, ben KADES'e basmıştım dedi, sonra arabayı ben devraldım" dedi.
"AMACIM EŞİME ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"
Yola çıktık tekrar, silahın ben de değil, kendisinde kalmasının daha uygun olacağını söyledi, diyen Tasalı; "Bu yüzden silah kendisinde kaldı, ondan sonra Esenyurt'a geçtik, yolda kendisiyle sohbet ettik. Annesinin evinin önüne gittik, evin önünde polislerin olacağını söyledi. Arka sokağa park ettirdi, bekle beni 5 dk annemle konuşacağım, daha sonra babamdan para alıp geleceğim dedi. Yaklaşık 10-15 dk sonra ben kapısının önüne gittim, o sırada polisler gelerek hakkımda yakalama işlemi yaptılar, benim amacım eşime zarar vermek değildi, kendisine herhangi bir zarar vermedim, amacım sadece konuşmaktı, suçsuz olduğum kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
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