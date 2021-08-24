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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:40 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:55

Son dakika: MSB, MİT koordinasyonuyla 28 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı

AA
Son dakika: MSB, MİT koordinasyonuyla 28 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı

MSB: "MİT ile ortak çalışmalar sonucu Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi."

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesiyle birçok terör hedefi imha edildi. Teröristlerin yuvalandığı noktada 20'den fazla uçağın katıldığı harekatta 200 km derinliğe inildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi" denildi.

BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİNDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan MSB'den yapılan diğer bir açıklamada operasyona ilişkin olarak "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyindeki Asos'ta icra edilen hava harekâtını, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti. Harekât Merkezinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da hazır bulundu" denildi.

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Son dakika: MSB, MİT koordinasyonuyla 28 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı
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