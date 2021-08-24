Son dakika: MSB, MİT koordinasyonuyla 28 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı

BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİNDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan MSB'den yapılan diğer bir açıklamada operasyona ilişkin olarak "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyindeki Asos'ta icra edilen hava harekâtını, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti. Harekât Merkezinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da hazır bulundu" denildi.