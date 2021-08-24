Son dakika: MSB, MİT koordinasyonuyla 28 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesiyle birçok terör hedefi imha edildi. Teröristlerin yuvalandığı noktada 20'den fazla uçağın katıldığı harekatta 200 km derinliğe inildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi" denildi.
BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİNDEN TAKİP ETTİ
Öte yandan MSB'den yapılan diğer bir açıklamada operasyona ilişkin olarak "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyindeki Asos'ta icra edilen hava harekâtını, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti. Harekât Merkezinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da hazır bulundu" denildi.
Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021
MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vuruldu.https://t.co/RP2KoWPu1P pic.twitter.com/MSoQlC88K9