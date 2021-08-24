Sürekli’den Soyer’e nükleer atık tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, twetter üzerinden yaptığı açıklamada Soyer'in sözlerine tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın fabrikanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu hatırlatan Sürekli "İzmir Büyükşehir Belediyesi; bir taraf olacaksa bu çabadan yana olmalıdır!" dedi.

EYLEME KATILDI

Geçtiğimiz günlerde Emrez Mahallesinde nükleer atıkların depolandığı eski kurşun fabrikasında Gaziemir Belediyesi'nin 21 Mayıs'ta başlattığı 'duran adam eylemi' geçtiğimiz günlerde son buldu. Son eyleme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı. Soyer burada yaptığı konuşmada nükleer atıkların bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtip Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yüklendi.

SOYER'E TEPKİ

Soyer'in sözlerine yanıt gecikmedi. Twetter adresi üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Sürekli, Soyer'e tepki gösterdi. Sürekli twetter üzerinden yaptığı açıklamada; "Bir belediye; kamu sorumluluğunun bulunduğu bir sorunun çözümü için kürsüden seslenemez! Bakanlığımız, Gaziemir'deki Kurşun Fabrikası'nın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içindedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi; bir taraf olacaksa bu çabadan yana olmalıdır! Sorunlardan kendilerini soyutlayarak çözüm çağrısında bulunmaları sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı gibi; kurumsal ciddiyetlerini de tartışılır hale getirmektedir. Elbirliği ile çözülebilecek her sorunda bunu yapacaklarsa; 'Duran Adam'dan hiçbir farkları kalmayacaktır." İfadelerine yer verdi. Süreklinin paylaşımı kısa sürede büyük ses getirdi. Süreklinin twetinin altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Soyer'e tepki gösterdi.