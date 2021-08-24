’Tekerleğim patladı’ dedi; milyonluk porselenle kaçtı

İddialara göre ticaretle uğraşan iş insanları Kamil A. ve Ümit Y., Çin Halk Cumhuriyeti'nden 24 parça porselen takımından oluşan bir konteyner malı Türkiye'ye getirdi. İddialara göre sahte plaka ve sahte kimlikler kullanan bir kamyon sürücüsü piyasa değeri bir milyon 200 bin lira olan porselenleri gümrükten çıkardıktan sonra kayıplara karıştı. Malları teslim aldıktan sonra cep telefonunu açan ve "Kemerburgaz Yolu'nun üzerinde aracımın tekerleği patladı ve yolda kaldım.

Tekerleği değiştirip 45 dakika sonra sizi arayacağım" diyen kamyon sürücüsüne ikinci aramada ulaşamayan mağdurlar Kamil A. ve Ümit U. hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Sürücünün yolda iki defa plakasını değiştirdiği saptandı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan, maske ve şapka taktığı belirlenen ve kimliği saptanan kamyon sürücüsü aranıyor.