Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon! 4 sığınak imha edildi

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Sığınaklarda yapılan aramada 7 uyku tulumu, 40 metre jiletli tel, 1 ısıtıcı, 2 su deposu, bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.