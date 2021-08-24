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Giriş Tarihi: 24.8.2021 20:17

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! 4 sığınak imha edildi

DHA
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon! 4 sığınak imha edildi

Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelle devam ediyor. Pülümür kırsalında yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Sığınaklarda yapılan aramada 7 uyku tulumu, 40 metre jiletli tel, 1 ısıtıcı, 2 su deposu, bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! 4 sığınak imha edildi
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