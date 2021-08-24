Trabzon Büyükşehir Belediyesi “Kuluçka Merkezi “ projesi ödülü aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açılış konuşması yaptığı kongreye, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı.





GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından stant açıldı. Çok sayıda etkinliğin yer aldığı standa, gençler ve Ankara'da yaşayan Karadenizliler yoğun ilgi gösterdi. Masa oyunlarının oynandığı stantta, sıklıkla hatıra fotoğrafları çektirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi.