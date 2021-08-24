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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Türkiye göçmen kampı değildir

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Türkiye göçmen kampı değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu:
Hem yangınlarla hem de fitne ateşiyle mücadele ettik. Yıl bitmeden 252 milyon fidan dikilecektir.
Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitim yapılacak. Çocuk, mazereti varsa EBA'ya bağlanabilecektir.
TSK'nın 17 Ağustos'ta hava saldırısında Sincar'daki bir sağlık merkezinin hedef alındığı, sivillerin öldüğü kara propagandası yalan haberdir. TSK, terörle mücadeleye hukuka uygun devam etmektedir.
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı göç dalgasıyla ilgili tartışmalar söz konusu. Türkiye'nin bir mülteci daha alacak gücü yok. Türkiye bir göçmen kampı değildir.
Afganistan'da Mehmetçiği riske atacak bir yaklaşım söz konusu değil, hiçbir zaman da olmayacaktır. Öncelik Mehmetçiğin güvenliği.
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Türkiye göçmen kampı değildir
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