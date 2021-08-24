Yargıtay’ın yeni hizmet binası 1 Eylül’de açılıyor

Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılışı 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Yargıtay'ın fiziki şartlarını iyileştirmek ve tüm birimlerin aynı yerleşke içinde toplanmasını sağlamak amacıyla 2018 yılında temeli atılan yeni yerleşkenin yapımı tamamlandı. Yerleşkenin inşasının tamamlanmasının ardından Yargıtay, 1 Eylül itibariyle yeni adli yıla yeni yerleşkesinde başlayacak.





86 YILDIR ANKARA'DA HİZMET VERİYOR



153 yıllık tarihinden Sivas ve Eskişehir'de hizmet veren Yargıtay, 86 yıl Ankara'da Bakanlıklar ve Balgat'ta 6 ayrı binada hizmet verdi. Yeni binaya taşınılmasıyla birlikte iş süreçlerinin hızlanması, zaman ve emek tasarrufunun sağlanması, verimlilik kontrolünün artırılması, birimler arasındaki koordinasyonun daha da iyileştirilmesi sağlanacak.





YENİ ADLİ YILLA BİRLİKTE YENİ BİNADA HİZMET VERECEK



Yargıtay'ın fiziki şartlarını iyileştirmek ve tüm birimlerin aynı yerleşke içinde toplanmasını sağlamak amacıyla 6 Mart 2018 tarihinde temeli atılan hizmet binasının yapımı tamamlandı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, göreve geldiği günden beri inşası tamamlanan ve açılış için gün sayan yeni yerleşkeyle ilgili çalışmaları hızlandırarak detaylarıyla bizzat ilgilendi. İnşası tamamlanan yerleşke, yeni adli yılın başlamasıyla 1 Eylül'de hizmet vermeye başlayacak.





10 BLOKTAN OLUŞUYOR



Toplam 422 bin metrekare kapalı alana sahip olan yerleşke içerisinde, Yargıtay Başkanlığı, Hukuk daireleri, Ceza daireleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ön büro ve poliklinik, yemekhane, sosyal tesisler ve kreş, akıllı ısıtma merkezi, atölye ve kapalı otopark olmak üzere 10 blok yer alıyor.



AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK



İnşası tamamlanan ve yeni adli yıl için gün sayan yeni Yargıtayyerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Yeni adli yıl ve yeni kampüsün açılışı 1 Eylül günü yeni hizmet binasında yapılacak.