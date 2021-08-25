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Giriş Tarihi: 25.8.2021 18:27 Son Güncelleme: 25.8.2021 18:36

Başkan Erdoğan, Ahlat'ta valilerin toplantısına başkanlık etti

Başkan Erdoğan, Ahlat’ta valilerin toplantısına başkanlık etti

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı.

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Başkan Erdoğan, Ahlat'ta valilerin toplantısına başkanlık etti
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