Cumhurbaşkanı’ndan Balıkesir’e ödül

ULUSLARARASI ETKİLEŞİMLERİ ARTACAK

Gençlerin; eğitim, kariyer, kişisel gelişim ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyduğu hizmetlerin herkes için ulaşılabilir ve yaygın olmasını sağlamak, gençlik çalışmaları alanında örnek model yaratarak Türkiye ve dünya için örnek uygulamalar ortaya koymak amaçlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek projeyle, Balıkesir'de ve Türkiye'de yaşayan gençlerin uluslararası etkileşimini artıracak hizmetler geliştirilecek.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ BÜYÜK OLDU

Balıkesir'de kurulacak mekanizmalarla ve hayata geçirilecek faaliyetlerle ülke gençleri ile dünya gençleri arasında bağlar kurulmasını sağlayacak proje, 24-25 Ağustos günlerinde Büyükşehir Belediyesi standında tanıtılıyor. Gençlik projeleriyle göz dolduran Balıkesir standına, Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu. Balıkesir'in katılımcılık ve uluslararası gençlik çalışmaları alanında yerel yönetimler arasında marka bir değer olmasına katkı sağlanacak projeyle, Balıkesir'in ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sunulacak.