Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yılında, "30 Ağustos Dijital Gösterimi" düzenleniyor. '360 Kültür Sanat' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan gösterim Marmaray Yenikapı İstasyonunda yarın saat 11.00'de açılacak.

TÜRK MİLLETİNİN KAZANDIĞI ZAFER ANLATILACAK

Bağımsızlık mücadelesini unutturmamak adına, yeni iletişim araçları kullanılarak hazırlanan sergide, 30 Ağustos'ta Türk milletinin kazandığı zafer anlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dijital gösterimle kutluyor

ÜÇ BOYUTLU HOLOGRAM FİLM GÖSTERİMİ OLACAK

Anadolu'nun kapılarını düşmana kapatan bu tarih, çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle anlatılacak.

Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe bir yolculuk yapma imkanı sunan "30 Ağustos Dijital Gösterimi", 19 Eylül'e kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonunda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılacak.