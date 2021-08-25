Diyarbakır ailelerinden HDP’ye siyah çelenkli protesto

Süleyman Aydın ve Celil Bektaş, çocuklarının fotoğrafı basılı olan ve üzerinde 'Daha 15 yaşındaydı' yazılı tişörtleri ile HDP Genel Merkezi önünde evlatlarını bir kez daha HDP'lilerden istedi. Celil Bektaş, çocukları HDP'nin götürdüğünü ve geri getirmedikleri sürece de HDP'nin peşini bırakmayacaklarını kaydetti. Süleyman Aydın ise, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyorsun. Peki 9 yaşındaki çocuğun tahliyesini neden istemiyorsun. CHP'de HDP olmuş artık. Çocuklarınızı devletten isteyin diyorlar. Bizim çocuklarımızı devlet götürmedi. Bizim çocuklarımızı CHP'nin arkadaşları, dostları götürdü" dedi.





Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 720'nci gününe girdi. HDP Genel Merkezi önünde güvenlik birimleri herhangi bir propagandaya karşı geniş güvenlik önlemi aldı. HDP'li yöneticiler, Diyarbakır anneleri adına getirilen siyah çelengin HDP Genele Merkezi'ne bırakılmamasını ve açıklama yapılmaması yönünde güvenlik güçlerine taleplerini iletti. Talepleri geri çevrildiğinde ise HDP yöneticiler ile polis arasında zaman zaman tansiyon yükseldiği görüldü. Diyarbakır anneleri adına Ankara'ya gelen Süleyman Aydın ve Celil Bektaş, yanlarına getirdikleri "Evlatlarımızı HDP'den İstiyoruz" yazılı siyah çelengi HDP Genel Merkezi'ne bıraktı. Süleyman Aydın ve Celil Bektaş, çocuklarının fotoğrafı basılı olan ve üzerinde 'Daha 15 yaşındaydı' yazılı tişörtleri ile HDP Genel Merkezi önünde evlatlarını bir kez daha HDP'lilerden istedi. HDP'liler ise, genel merkezincamından olup biteni telefonları ile kayıt altına aldı.



HDP'NİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ



Çocuklarını dönene kadar HDP'nin peşinin bırakmayacaklarını söyleyen Baba Celil Bektaş, "Oğlum 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa götürüldü. Gençlik kollarında montu ve kimliği çıktı. Benim oğlum hasta. Bunlar kürdü temsil edemezler. Kürt biziz, hiçbir zaman kürtlüğümüzü inkar etmedik. Her zaman söylüyorum; Ankara'da Türküm, Diyarbakır'da Kürdüm, Trabzon'da Lazım. Bunlar ellerini bizim yakamızdan çeksin. Var olsun devletimiz yanımızdadır. Benim evladımın yer şu anda belli ama gelemez. Mayın döşemişler geleceği yere. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt'üyüz. Her yerde her zaman diyoruz. Bizim evladımız gelene kadar biz HDP'nin peşini bırakmayacağız. Bizim evladımızı HDP götürdü. Şu anda çocuklar dönemiyorlar, mayın döşemişler. Her yere gideceğiz. Ben buradan CHP ve İyi Parti'ye de sesleniyorum; Samimilerse gelsinler bize destek versinler" dedi.



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİLER



Bir diğer baba Süleyman Aydın ise, oğlunu 6 yıldır görmediğini belirterek, "HDP 6 yıldır benim oğlumu benden kopartmış. Bunlarda hiç vicdan yoktur. Eylemimizin 723'üncü gününde anne ve babaları temsilen bugün Ankara'dayız. HDP'den tek bir milletvekili bile cesaret edip Kürt ailelere sahip çıkmıyor. 6 yıldır ben oğlumu görmedim. Eşim şu anda ilaç tedavisi görüyor. Bana sürekli 'dünya gözüyle oğlumu' göreyim diyor. Neden bizim çocuklarımızı PKK'ya satıyorlar. Kürt için mücadele ediyoruz diyorlar, kürdü öldürüyorlar. HDP, açıklamasında diyorya; 'Doğu'da zulüm var' doğrudur, PKK zulmü var, HDP zulmü var. 9 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulümden başka bir şey değildir. Biz bunların kapısında kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızı dağa götürdüklerinde zaten öldük. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt'üyüz. Vatanımıza asla ihanet etmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyorsun. Peki 9 yaşındaki çocuğun tahliyesini neden istemiyorsun. CHP'de HDP olmuş artık.Biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP'nin ve CHP'nin milletvekilleriyle de görüştük. Bize söyledikleri tek cevap, 'Bir şartla size sahip çıkarız. Çocuğunuzu devletten isteyin' diyorlar. Bizim çocuklarımızı devlet götürmedi. Bizim çocuklarımızı CHP'nin arkadaşları, dostları götürdü. Çocuklarımızı nasıl dağa götürdüyseniz tekrar getirin. "