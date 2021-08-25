Genç yetenekler Cumhurbaşkanı’ndan ödül aldı

Esenler Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun vgirişimleriyle hayata geçirdiği pek çok sosyal proje ile tüm Türkiye'ye örnek olmaya ve hem ilçede, hem İstanbul'da hem de tüm ülkede vatandaşların hayat kalitesine olumlu katkı yapmaya büyük önem veriyor.



Bu projelerimizden biri olan Genç Yetenek programı ile Esenler'deki gençlerin, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri için çok önemli faaliyetler düzenliyor.





BİN 100 GENCİMİZLE ANKARA'DAYDIK



Esenler Belediyesi, Genç Yetenek programında eğitim alan bin 100 gençle birlikte, Ankara'da düzenlenen ve tüm Türkiye'den belediyelerin de dahil olduğu Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergi organizasyonuna katıldı.



Çalışmalarla büyük beğeni toplayan Esenler'in gençleri ve Esenler Genç Yetenek programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, ödül almaya layık görüldü.

"GENÇ DOSTU ŞEHİRLER" NEDİR?



Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların uygulamaya geçirilmesi, gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı, yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve benzeri konularda projelerin teşvik edilmesi hedefiyle oluşturulan bir şehircilik anlayışıdır.



Ankara'da 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenen kongre ve sergi organizasyonda, Türkiye'nin her yerinden belediyeler, Genç Dostu Şehir bilinciyle geliştirdikleri uygulamaları ve etkinliklerini sergileyerek bu konuda bilinç oluşturulmasına katkıda bulundular.