Güngören Başkanı’ndan açıklama: Kentsel dönüşüm engellendi

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Güngören'deki kentsel dönüşümle ilgili plan notlarının CHP'nin hayır oylarına rağmen meclisten geçtiğini ancak bu plan notlarına CHP'li meclis üyesi ile Mimarlar Odası'nın birebir aynı dilekçeleri hazırlayarak itiraz ettiğini sonra mahkemeye taşındığını belirtti. 5 bin vatandaşı ilgilendiren kentsel dönüşüm plan notlarının ise mahkemede iptal edildiğini açıkladı.

Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşümle ilgili hayati öneme sahip olan plan notlarımız nasıl iptal oldu? İptal edilmesine karşı ne yapacağız? "Bu soruların cevabını size tek tek anlatmak istedim. İlçemizin yararına olan işleri, kim engellemek istiyorsa hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca sorulara cevapların yer aldığı bir de video paylaştı.

"BEŞ BİN VATANDAŞIMIZ DA BU PLAN NOTUYLA RUHSAT ALMAYI BEKLİYOR"

Demir hazırladığı videolu açıklamada, "Bundan sonra Güngören'de ürettiğimiz hizmetlerin karşısında kim duruyor kim engel oluyorsa buradan vatandaşımıza tek tek anlatacağız. Güngören'in en önemli sorunu kentsel dönüşüm sorunu. Bu yüzden plan notlarımızı hazırladık ve mecliste CHP'nin hayır oylarına rağmen geçirdik. Bu plan notlarıyla Güngören'de son 2 yılda 8 bin vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarına kovuştu. Bugün halihazırda 5 bin vatandaşımız da bu plan notuyla ruhsat almayı bekliyor. Tam bu aşamada mahkeme kararıyla plan notlarımız iptal oldu" dedi.

"ENGELLERİ KALDIRMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Demir sözlerine şöyle devam etti: "Peki buna kim itiraz etti, kim karşı çıktı, kim dava etti? Şimdi bunları tek tek göreceğiz. İki dilekçe göstereceğim. Bunlardan bir tanesi CHP'li meclis üyesinin dilekçesi. Bir tanesi de Mimarlar Odası'nı dilekçesi. Bunlar altı sayfa aynı dilekçe, birebir aynı. Aynı merkezde hazırlanmış. Kentsel dönüşümün siyasete alet edilmesinin en somut örneklerinden biri bu. Peki davayı kim açıyor? Davayı da Büyükşehir Belediyesi'nde eski başkanını daire başkanı yaptıkları şehir plancılar odası açıyor. Ve mahkeme plan notlarımızı iptal ediyor. Ya biz burada bir kişiye, üç kişiye, beş kişiye yönelik bir düzenleme yapmıyoruz ki. Biz burada Güngören'in genelini ilgilendiren, insanların binalarını depreme dayanıklı hâlâ getirmesini sağlayan bir düzenleme yapıyoruz. Ve bu bugün iptal oldu. Ama vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Kim ne yaparsa yapsın, kim nerede hangi hesabı yapıyor olursa olsun, kim bu işi nasıl engellemek istiyorsa engellesin. Biz ilk mecliste yeniden bu plan notlarını getireceğiz. Güngören'de kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmaktan vazgeçmeyeceğiz."

"CHP'Lİ İBB VE HER PROJEYE SET OLAN MİMARLAR ODASI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ ENGELLİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da İBB'ye tepki gösterdi.

Kabaktepe sosyal medya hesbaından tepkisini şöyle dile getirdi: "Güngören Belediyemiz, son 2 yılda 8 bin vatandaşımızı depreme dayanıklı evlerine kavuşturdu. Her yıl 20 bin konut vadedip 2 yılda 1 tane bile konut yapmayan CHP'li İBB ve her projeye set olan Mimarlar Odası, 5 bin vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm projesini engelliyor"

"CHP'Lİ İBB, DÖNÜŞÜM İÇİN ÇALIŞANA, EMEK VERENE DE ENGEL OLUYOR"

Göksu resmi Twitter hesabından İBB'ye tepki göstererek, "Deprem için İstanbul'da 2 yılda kentsel dönüşüm bütçesini düşürmekten başka hiçbir iş yapamayan CHP'li İBB, dönüşüm için çalışana, emek verene de engel oluyor. Güngörenliler müsterih olsun. Biz bu planları meclisimizde yine geçirerek dönüşümün önünü açacağız" dedi.