İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rakamları tek tek verdi: Bu yıl sonuna kadar hepsi bitecek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, "Son 3 yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik. Biz güney sınırımızda bütün duvarlarımızı yaptık. Doğu sınırımızda 150 kilometre yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de önümüzdeki ay başlıyoruz. Termal kameralar yapıyoruz, sensörlü sistemler yapıyoruz, Kuleler yapıyoruz. Bu yıl sonunda itibariyle hepsini tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"400 BİN NET AFGAN GÖÇMEN YAKALADIK"

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2016'dan itibaren yaklaşık 1 milyon 300 bin düzensiz göçmen geldi, Afganistan dahil.

2016 yılından itibaren yükselmeye başladı. 460 bin, biz Afgan kaçak göçmen yakaladık. Yakaladıklarımızın yüzde 15'i mükerrer, yani bir kere yakalanmıştı, bir kez daha yakaladık. 400 bin net Afgan göçmen yakaladık, 151 binini Afganistan'a uçaklarla gönderdik. Dünyanın birçok ülkesiyle geri gönderme konusunda anlaşmalarımız var. Geriye kalan 250 bini 80 binini uluslararası koruma kapsamında almışız, Türkiye'de kalmış. 20 binine de ikamet vermişiz. Geriye kaldı 150 bin. 2016'tan itibaren 150 binden civarında Afgan, yurt dışına düzensiz göçmen olarak kaçmış. Bunların bir bölümü uluslararası rakamlarda var. Karadan kaçanlar uluslararası rakamlarda daha az var.

"MUHALEFETİN DOĞRU MUHALEFET YAPMASINI İSTERİZ"

Muhalefetin göçmen olayı ile ilgili süreci çarpıttığını ifade eden Soylu,

Muhalefetin işi muhalefet yapmak. Doğru muhalefet yapmasını isteriz. Dezenformasyon, yalanlarla yapılan muhalefet kutuplaştırır. Göç dalgaları ırkçılık oluşturmaya, yabancı düşmanlığı oluşturmaya meyil eden bir süreci vardır. Suriye'deki, Afganistan'daki, Irak'taki iktidarsızlığın sebebi biz miyiz?

"182 BİN KAYITLI AFGAN VAR"

Toplam 182 bin Türkiye'de kayıtlı Afgan var. Kaçaklarla birlikte toplam 300 bin Afgan olduğunu tahmin ediyoruz.

"BU YIL SONU İTİBARİYLE HEPSİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Son 3 yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik. ABD bunu başaramadı, insanlık dışı uygulamalar ortaya koydu. Bütün mücadeleyi kolluk güçlerimizle, sınır birliklerimizle yürütüyoruz. Biz güney sınırımızda bütün duvarlarımızı yaptık. Doğu sınırımızda 150 kilometre yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de önümüzdeki ay başlıyoruz. O coğrafyada sınır duvarı yapmak çok zor bir şey. Bir taraftan termal kameralar yapıyoruz, sensörlü sistemler yapıyoruz, Kuleler yapıyoruz. Bu yıl sonunda itibariyle hepsini tamamlayacağız.