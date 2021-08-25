Kalın, canlı yayında saat vererek duyurdu: Türk askerinin tahlyesi 24 ya da 36 saat içinde tamamlanabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Afganistan'daki son duruma değinen Kalın, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararından sonra kendi planlarını yapmaya başladıklarının altını çizdi ve "Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten. Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK ASKERLERİNİN TAHLİYESİ 24 YA DA 36 SAAT İÇİNDE TAMAMLANABİLİR"

Bugün MSB'nin yaptığı açıklamada mehmetçiğin yurda döneceği duyurulurken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kalın "Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir." dedi.

"TALİBAN'IN BÖYLE BİR KAPASİTESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Havalimanında güvenliğin sağlanması gerektiğini de aktaran Kalın, "Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, GÖÇ MESELESİNDE ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRDİ"

Göç meselesine de değinen Kalın, "Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç meselesinde bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi" şeklinde konuştu.