Kazdağları yangını müthiş operasyonla söndürüldü

Balıkesir
'deki Kazdağları
'nda önceki gün başlayan yangında alevler havadan müdahaleyle vadiye hapsedildi. Karadan müdahale ile de alevlerin önünü kesen ekipler sabaha kadar alevlerle mücadele etti. Vadiden dışarı çıkmasına izin verilmeyen yangın, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahaleye başlayan 17 helikopter ve 4 uçak sayesinde kontrol altına alındı. Güre Beldesi
Kavurmacılar Mevkii'ndeki yangınının söndürülmesi için 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250'ye yakın personelle yoğun bir uğraş verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
dün Twitter'dan "Yangın 11.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" diyerek müjdeyi verdi. İşte anbean müthiş söndürme operasyonun detayları;
VADİYE HAPSEDİLDİ:
Yangına ilk olarak müdahale eden kara ekipleri yangının bir vadi içinde başladığını rapor edince havadan müdahalenin rotası belirlendi. Ardı ardına gelen helikopterler, alevlerin vadi dışına çıkmasına engel oldu. Helikopterler vadi çevresindeki ağaçlara su atarak alevlerin kuru ağaçlara ulaşmasını engelledi. Kara ekipleri de alevlerin vadi dışına çıkmasına engel oldu.
GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA HAVALANDILAR:
Dün sabah günün ilk ışıklarıyla havalanan helikopterler denize defalarca sorti yaparak vadiye hapsolan alevleri tonlarca suyla boğdu.
CANIM PAHASINA DA OLSA ORMANLAR İÇİN YİNE ORAYA GİDERİM
Balıkesir
Kazdağları'nda çıkan yangına gönüllü olarak müdahale eden ve o sırada yangından kaçan bir ayının saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Özkan Kaya
yaşadığı dehşet dolu anları SABAH'a anlattı:
Alevlerin yönünü üzerime gelen dumandan tahmin etmeye çalıştığım sırada bir kükreme sesi duydum. O anda yaklaşık 2 metre önümdeki ayıyı fark ettim. Kaçmaya hiç fırsatım yoktu. Aniden üzerime atladı. Kollarımı ısırmaya başladı. Sanki bir insanla kavga ediyormuşum gibi boğuştuk.
Can acısıyla ayıya vurdum. Üzerimden indi. 2 dakika kadar boğuştuk ama bana bir ömür gibi geldi. O da kendi doğal ortamında bizi gördüğü için tepki verdi tabiiki. Yaşadığım olayı hayat boyu unutamam ama canım pahasına da yeşil vatanı savunmak için yine oraya giderim.