"Soyer İzmirlilerin aklıyla alay ediyor"

BU ÖLÇÜMLER 7/24 YAPILMASI GEREKİYOR



Çiğli'deki koku tartışması ve İZSU'nun 'Ölçülen tüm değerler yönetmelikte öngörülen sınırların altındadır' açıklamasıyla ilgili de konuşan Hızal, "Ölçümler ne zaman yapıldı? Bu ölçümler 7/24 yapılması gerekiyor. Her zaman yapılması gerekiyor. Koku belli dönemlerde oluyor. Çünkü arıtma yeterli gelmiyor. Özellikle yağmur yağdığı dönemlerde arıtma yeterli gelmiyor. Havanın çok sıcaklar olduğu dönemlerde şebeke kokuyor. Dereler kokuyor. Yaz başında sadece birkaç derede göstermek temizlik yapılıp, birkaç fotoğraf paylaşmakla bu işler olmuyor. Onlarca soruna sahip bir şehrin Büyükşehir Başkanı sadece algı ve şovla yönetmeye çalışırsa sonuç böyle olur" dedi..

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