"Soyer İzmirlilerin aklıyla alay ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Başkan Tunç Soyer'i "koku" üzerinden eleştirdi. Kentte altyapıya yeterince yatırım yapılmaması sebebiyle dönem dönem kokunun arttığını belirten Hızal, "İzmir'deki kokunun temel sebebi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ta kendisidir. Büyükşehir Belediyesi kullandığı arıtma tesisleri eliyle Körfez ve İzmir kirletiliyor" dedi.
SORUMLUSU SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Vekili Özgür Hızal, kentte zaman zaman koku olduğunu ve sorumlusunun da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğunu söyledi. AK Partili Hızal, "İzmir'in koku sorununu sadece İzmirliler ya da muhalefette olan yani bizler söylemiyoruz. Aslında adaylık döneminde şuan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer'in de dile getirdiğini biliyoruz. 'İzmir'deki koku sorunun ortadan kaldıracağız' vaadinde bulunan bir belediye başkanı var. İki yıl önce koku sorunu var iken şimdi de koku sorununun olmadığını iddia etmek gerçeklerle bağdaşmaz. İzmirlilerin aklıyla adeta alay ediyor. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi iki yıl boyunca alt yapıya yeterince yatırım yapmadığı hepimiz çok net biliyoruz" dedi.
BÜYÜKŞEHİR ARITMA TESİSLERİ ELİYLE İZMİR'İ KİRLETİYOR
Günün belli saatlerinde ortaya çıkan bir koku problemi olduğunu hatırlatan Hızal; "Koku 7/ 24 ya da yılın 365 günü var olan bir sorun değil. Belli dönemlerde ve saatlerde özellikle kıyı şeridinde hemşehrilerimizi fazlasıyla rahatsız ediyor. Koku sorununun temeli alt yapıdır. Arıtma tesislerinin yeterince çalışmaması, yeni arıtma tesislerinin yapılmaması. Yapılması gereken arıtma tesislerinin zamanında faaliyete geçirilmemesi. İzmir'deki derelerinin ıslah ve temizliğinin zamanında ve yerinde yapılmaması. Yağmur sularının ve kanalizasyon hatlarının yeterince yapılmamasından kaynaklanan bir sorun var. İzmir'deki kokunun temel sebebi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ta kendisidir. Büyükşehir Belediyesi kullandığı arıtma tesisleri eliyle Körfez ve İzmir kirletiliyor."
"RAKAMLAR ORTADA"
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarının yetersiz olduğunu savunan Hızal, "Büyükşehir Belediyesi Başkanı kendi evinin önünü temizlemeyip, gidip sorunu başka yerlerden arıyor. Gediz, Kütahya, Manisa'da arıyor. Buralarda arıtma tesisi inşa edeceğini söylüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki yılda toplamda yaptığı ayrıştırma miktarı 60 kilometredir. 6 bin kilometrelik bir hattın yapılması gerekiyor. Manisa'nın bir ilçesinde artıma tesisi yapacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı İzmir'de tamamlaması gereken arıtma tesisleri var. Torbalı'daki ikinci etap arıtma tesisi tamamlanma oranı yüzde 0, Ayrancılar'da ikinci etap arıtma tesisi tamamlanma oranı yüz 0, Kiraz'daki atık su tesisi arıtma inşaatı tamamlanma oranı yüzde 0, Mordoğan'daki arıtma suyu inşaatı tamamlanma oranı yüzde 0. Kemalpaşa'da yine aynı şekilde yüzde 0. Rakamlar orda. İzmir'de yatırım yapmazsanız, kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırmasının yapmasanız, arıtma tesislerini zamanında faaliyete koymazsanız, Mevcut arıtma tesislerini (En büyüklerinden bir tanesi) Çiğli'de yeterince tam kapasiteli kullanmazsanız, İzmir'deki koku sorunu her zaman var olacak ve insanları rahatsız edecek" diye konuştu.
BU ÖLÇÜMLER 7/24 YAPILMASI GEREKİYOR
Çiğli'deki koku tartışması ve İZSU'nun 'Ölçülen tüm değerler yönetmelikte öngörülen sınırların altındadır' açıklamasıyla ilgili de konuşan Hızal, "Ölçümler ne zaman yapıldı? Bu ölçümler 7/24 yapılması gerekiyor. Her zaman yapılması gerekiyor. Koku belli dönemlerde oluyor. Çünkü arıtma yeterli gelmiyor. Özellikle yağmur yağdığı dönemlerde arıtma yeterli gelmiyor. Havanın çok sıcaklar olduğu dönemlerde şebeke kokuyor. Dereler kokuyor. Yaz başında sadece birkaç derede göstermek temizlik yapılıp, birkaç fotoğraf paylaşmakla bu işler olmuyor. Onlarca soruna sahip bir şehrin Büyükşehir Başkanı sadece algı ve şovla yönetmeye çalışırsa sonuç böyle olur" dedi..