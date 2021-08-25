ALİ Y.'NİN ABİSİ KONUŞTU: 'KARDEŞİM BOŞBOĞAZDIR'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Ali Y.'nin ağabeyi Alaattin Y. de kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatmış ve "Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" demişti.