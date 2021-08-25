Manisa’da korkutan orman yangını!

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi.

Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.