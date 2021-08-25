Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! CHP’li Engin Altay’dan dikkat çeken HDP açıklaması

Önce İYİ Parti ardından CHP'den "HDP ayrı aday çıkarsın" açıklaması geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in HDP için "Ayrı aday çıkarmalı" mesajı ittifakta krize neden olmuştu. Bu kez CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında konuştu, "HDP ile ittifak olur mu?" sorusuna yanıt verdi.