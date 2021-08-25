MİT, hainleri tek tek avlıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT), sınır ötesinde terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerine yönelik nefes kesen operasyonlarını sürdürüyor. Uzun süredir MİT'in takibinde olan PKK bünyesindeki sözde Suriye İç Güvenlik Güçleri Genel
Komutanı Zib El Eswed
'in sivil bir araçla Himo köyünde yaralı teröristlerin tedavi gördüğü eve moral ziyaretinde bulunacağı bilgisine ulaşıldı. İstihbari bilgi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin sivillerin de yoğun yaşadığı bölgede ev ziyaretinden sonra araçla bölgeden uzaklaşınca saniye saniye aracı takip edildi. Yaralı teröristlerin tedavisinden sorumlu iki teröristin daha bulunduğu araç, TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı tarafından nokta atışıyla vuruldu. Akıllı mühimmatla vurulan araç hurda yığınına dönerken, terörist elebaşı Zib El Eswed ile yanındaki iki terörist ağır yaralandı.