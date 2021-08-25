Özür dilemesi beklenen Kılıçdaroğlu yalanı pişkince sürdürdü! Tepki çeken ifadeler...

KILIÇDAROĞLU PİŞKİNCE YALANINI BUGÜN DE SÜRDÜRDÜ

CHP lideri bugünkü programında da yalan haberi doğruymuş gibi sundu ve yalanı sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda şu ifadeleri kullandı:

İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz. Onların rahatı için, bize para veriyorlar, 'Siz bütün külfete katlanın' diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar.

Cumhur İttifakı sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerine kadar yalan siyasetini strateji olarak belirlediğini ve bu tehlikeli stratejiyi sürdürmeye çalışacaklarını belirtmişti.

Başkan Erdoğan, Millet İttifakı'nın stratejisini, 'Yalan Terörü' olarak tanımlamıştı.