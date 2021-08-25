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Giriş Tarihi: 25.8.2021 12:01 Son Güncelleme: 25.8.2021 12:13

PKK’nın suikastçısı öldürüldü! 500 bin lira ödülle 'gri kategoride' aranıyordu

HALİT TURAN HALİT TURAN
PKK’nın suikastçısı öldürüldü! 500 bin lira ödülle ’gri kategoride’ aranıyordu

Eren-1 operasyonu kapsamında Van’da Jandarma tarafından SİHA destekli operasyonda öldürülen 3 terör örgütü üyesinden birinin sözde Botan Eyaleti Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu ortaya çıktı.

Van Jandarma Komutanlığı'nın Çatak İlçesi'nde yürüttüğü Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı operasyonu kapsamında Kato-Karataş Çukurları Mevkiinde, 19 Ağustos tarihinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince, İHA ve SİHA ile Atak Helipkopteri ve Hava Kuvvetleri destekli icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

PKK'NIN SUİKASTÇISI ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terör arananlar listesinde 500 bin lira ödülle gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edildi.

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PKK’nın suikastçısı öldürüldü! 500 bin lira ödülle 'gri kategoride' aranıyordu
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