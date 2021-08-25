Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, CHP’li Başarır’ın iddialarına cevap





'İŞLEMLERİN HEPSİ KANUNA UYGUNDUR'



Bakanlığın taşra teşkilatının hizmet aracı kiralama işinin ise yine aynı şekilde 19/a kapsamında açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildiği belirtilen açıklamanın devamında, "Ancak ihale sürecinde Kamu İhale Kurumu'na yapılan itirazdan dolayı yine bakanlık hizmetlerinin aksamaması için 21/b yöntemi ile 2 aylık geçici kiralama yapılmıştır. İlgili itirazın sonuçlanması neticesinde ilk yapılan açık ihale kapsamındaki kiralama hizmeti devam etmektedir. Özetle Bakanlığımızın 21/b kapsamında gerçekleştirdiği ve kısıtlı süreyi kapsayan ihaleler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın doğrudan kamu hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için yukarıda belirtilen zaruri haller nedeniyle yapılmış olup, bu işlemlerin hepsi kanuna uygundur" denildi.





'KAMUOYUNU YANILTMAKTAN BAŞKA AMAÇ TAŞIMIYOR'

CHP'li Başarır'ın "Ne yazık ki halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçe, kamu yararı gözetmeksizin yandaşların ceplerine aktarılıyor" ve "21/b usulüyle yapılan ihalelerin aynı firmalara verilmesi tesadüf müdür?" şeklinde ifadeler kullandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bakanlığımızın, yürüttüğü faaliyetleri sekteye uğratmamak için yasal mevzuata uygun olarak zorunluluktan dolayı 21/b usulü ile gerçekleştirdiği ihaleler incelendiğinde yüklenicilerin aynı firma olmadığı açıkça görülecektir. Süre kısıtı sebebiyle geçici süre ile yapılmak zorunda kalınan ihalelerin 'yandaşların ceplerine para aktarılıyor' şeklinde yorumlanması alçak bir iftira olup, tüm bu çarpıtmalar için hukuk yoluna gideceğimizi de ayrıca belirtiriz. Bakanlık olarak alt segment ve yerli araç kullanımına özen gösterildiği, bu hassasiyetin başta sayın Bakanımız tarafından gözetildiği kamuoyu tarafından yakından bilinmekteyken, bahsi geçen milletvekilinin açıklamaları kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amaç taşımamaktadır."