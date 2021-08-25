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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Şehitlerin katili yakalandı

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Şehitlerin katili yakalandı

Bingöl’de 9 polisin şehit düştüğü iki ayrı terör saldırısının faili olan Sonuç Gürdeğir, İstanbul’da saklandığı evde yakalandı

Bingöl'de polisleri şehit eden ve turuncu kategoride aranan "Rodi Çevlik" kod adlı PKK'lı terörist Sonuç Gürdeğir, İstanbul Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı. Operasyonda Gürdeğir'i saklandığı adrese yerleştiren ve bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Lojistik Sorumlusu" olan Derman B. adlı kadın da gözaltına alındı. PKK'nın sözde Erzurum eyaletinden sorumlu olduğu belirtilen Gürdeğir'in, İstanbul'a terör saldırısı için geldiği öne sürüldü. Terörist Gürdeğir, Bingöl'de 2014'te emniyet müdür yardımcısı Atıf Şahin'in ve komiser Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit düştüğü, emniyet müdürü Atalay Ülker ile polis Uğur Atlı'nın yaralandığı saldırının failiydi. Ayrıca Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polisin şehit olduğu bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen teröristlerden biriydi. Teröristin yakalanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Atalay müdürüm; birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı..." dedi ve hesap zamanının geldiğini vurguladı.

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Şehitlerin katili yakalandı
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