Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Seraya dönüştürüp uyuşturucu yetiştirdiler! 70 kök Hint Keneviri bulundu
Giriş Tarihi: 25.8.2021 13:22

Seraya dönüştürüp uyuşturucu yetiştirdiler! 70 kök Hint Keneviri bulundu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Seraya dönüştürüp uyuşturucu yetiştirdiler! 70 kök Hint Keneviri bulundu

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 11 ayrı ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemleriyle uyuşturucu serasına dönüştürülmüş bir adreste 70 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece, Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Pendik ve Maltepe'de 23 farklı adrese operasyon düzenledi. 12 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 4 kilo 60 gram Esrar maddesi, hassas terazi, pompalı tüfek ve 18 mermi ele geçirildi. Özel ışıklandırma, özel aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle adeta uyuşturucu serasına dönüştürülmüş bir adreste 70 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seraya dönüştürüp uyuşturucu yetiştirdiler! 70 kök Hint Keneviri bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA