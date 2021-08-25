Seraya dönüştürüp uyuşturucu yetiştirdiler! 70 kök Hint Keneviri bulundu

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece, Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Pendik ve Maltepe'de 23 farklı adrese operasyon düzenledi. 12 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 4 kilo 60 gram Esrar maddesi, hassas terazi, pompalı tüfek ve 18 mermi ele geçirildi. Özel ışıklandırma, özel aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle adeta uyuşturucu serasına dönüştürülmüş bir adreste 70 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.