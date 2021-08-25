Son Dakika! Başkan Erdoğan’dan Afganistan açıklaması: Sözleri değil icraatları belirleyecektir

"ÜLKEMİZDE KAYITLI KAYITSIZ 300 BİN AFGANLI GÖÇMEN VAR"

Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir yükü kaldıramaz. Türkiye'nin maalesef öyle bir ana muhalefeti var ki, '1.5 milyon Afganın Türkiye'de olduğunu' söylüyor. Baştan aşağı yalan. Şu anda ülkemizde kayıtlı, kayıtsız 300 bin Afganlı göçmen vardır. Ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskılarının azaltılması önem kazanıyor.

Koronavirüs salgını tüm insanlığın 8 milyarlık büyük bir aile olduğunu göstermişti. Aynı anda son zamanlarda yaşadığımız sel, deprem, yangın felaketleri de kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır."