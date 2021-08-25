Son Dakika! Başkan Erdoğan’dan Afganistan açıklaması: Sözleri değil icraatları belirleyecektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı nedeniyle Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Bugün düzenlenen etkinliklerin ardından ilk olarak bölge valilerinin toplantısına başkanlık eden Erdoğan, daha sonra büyükelçilere hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Malazgirt milletimizin bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık mevcudiyetinin başlangıç noktasıdır. Malazgirt zaferiyle Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz.
"SÜRECİ TALİBAN'IN SÖZLERİ DEĞİL İCRAATLARI BELİRLEYECEK"
Afganistan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemlerini zor şartlar altında başarı ile sürdürüyoruz. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.
"ULUSLARARASI TOPLUMUN YARDIM ETMESİ ZARURİDİR"
Uluslararası toplumun Afganistan'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Bugün milyonlarca Afgan temel gıda malzemelerine muhtaç durumdadır. Yönetimden kim olursa olsun uluslararası toplumun Afganistan'a bu zor durumda yardım etmesi zaruridir.
"ÜLKEMİZDE KAYITLI KAYITSIZ 300 BİN AFGANLI GÖÇMEN VAR"
Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir yükü kaldıramaz. Türkiye'nin maalesef öyle bir ana muhalefeti var ki, '1.5 milyon Afganın Türkiye'de olduğunu' söylüyor. Baştan aşağı yalan. Şu anda ülkemizde kayıtlı, kayıtsız 300 bin Afganlı göçmen vardır. Ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskılarının azaltılması önem kazanıyor.
Koronavirüs salgını tüm insanlığın 8 milyarlık büyük bir aile olduğunu göstermişti. Aynı anda son zamanlarda yaşadığımız sel, deprem, yangın felaketleri de kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır."