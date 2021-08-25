Türkiye’de aşılama haritası maviye dönüyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasında iki ilin daha mavi kategoriye (Düşük riskli iller) döndüğünü ifade etti. Koca, "Tokat? +Maviii! -Kocaeli? +Maviii! Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha %75’in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli" dedi.
Türkiye'nin yürüttüğü başarılı aşı kampanyası başarılı şekilde devam ediyor. Artan aşılama uygulamalarının ardından koronavirüs aşılama haritasının da birçok ilimizin rengi maviye döndü.
"İKİ İLİMİZ DAHA DÜŞÜK RİSKLİ"
Bakan Koca konuyla ilgili olarak açıklamada iki ilin daha mavi kategoriye geçtiğini aktardı. Koca, "Tokat? +Maviii! -Kocaeli? +Maviii! Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha %75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." dedi.