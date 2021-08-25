Türkiye’de aşılama haritası maviye dönüyor!

"İKİ İLİMİZ DAHA DÜŞÜK RİSKLİ"

Bakan Koca konuyla ilgili olarak açıklamada iki ilin daha mavi kategoriye geçtiğini aktardı. Koca, "Tokat? +Maviii! -Kocaeli? +Maviii! Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha %75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." dedi.