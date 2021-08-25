Üç günlük takip cinayetle bitti! Kafasına üç kurşun sıkarak öldürdü

Cinayetle sonuçlanan ve İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay 23 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nin üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki M.B.K., bir kıraathanede oturan 51 yaşındaki Hasan Toka'yı iddialara göre üç kurşunla başından vurdu. Silah sesleri üzerine hemen olay yerine ulaşan polislerden kaçmaya çalışan katil zanlısı M.B.K., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının üzerinde "Blow TR 91402" yazılı ve 1'i namluda olmak üzere içerisinde 4 mermi bulunan 7.65 çapında bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan Hasan Toka ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Cinayet soruşturması açıldı.



"BORCUNU ÖDEMEDİ" DEDİ



Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından çok kısa bir sürede yakalanan katil zanlısı ifadesinde; öldürdüğü Hasan Toka'nın kendisine olan borcunu ödemediğini, kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve belinden çıkardığı silahla Hasan Toka'nın baş bölgesine üç el ateş ettiğini itiraf etti. İddialara göre; katil zanlısı üç gün boyunca takip ettiği Hasan Toka'yı tek başına olduğu esnada yanına giderek silahla öldürdü. Cinayeti planlı bir şekilde işlediği iddia edilen katil zanlısı M.B.K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.