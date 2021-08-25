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Giriş Tarihi: 25.8.2021 20:31 Son Güncelleme: 25.8.2021 20:44

Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga

Şerif Can Şerif Can
Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Eyüpsultan’da bulunan Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz bilinmezken bazı işçilerin valizleriyle inşaat alanını terk ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'da bulunan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmalarda Gençlik Sokak'ta bulunan park alanının da yıkılacağını öğrenen mahalle sakinleri, bölgedeki tek deprem toplanma yeri olan yeşil alanın yıkılmaması için eylem yaparak mahkeme kararıyla 30 gün boyunca yürütmeyi durdurma kararı aldılar.

Öte yandan Kiptaş tarafından yürütülen kentsel dönüşüm alanında kavga çıktığı öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde birçok işçinin kavga ettiği görüldü. Çıkan yüksek sesten rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kavganın nedeni bilinmezken olayı gören bir vatandaş bazı işçilerin valizleriyle birlikte inşaat alanını terk ettiğini söyledi.

Bölgede uzun zamandır yaşanan sorunlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi. Kentsel dönüşüm alanında çıkan kavganın nedeniyle ilgili İBB'nin açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga

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Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga
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