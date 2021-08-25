Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga

Öte yandan Kiptaş tarafından yürütülen kentsel dönüşüm alanında kavga çıktığı öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde birçok işçinin kavga ettiği görüldü. Çıkan yüksek sesten rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kavganın nedeni bilinmezken olayı gören bir vatandaş bazı işçilerin valizleriyle birlikte inşaat alanını terk ettiğini söyledi.