Yunanistan’a kaçarken yakalandılar! 11’i FETÖ’cü çıktı...

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.