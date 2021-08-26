11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, hem yurt içinde, hem de Irak ve Suriye
'nin kuzeyinde teröristlere üst üste ağır darbe vuruyor. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışmalar sonucu, teröristlerin Barış Pınarı
ve Fırat Kalkanı
bölgesine kurulan bir askeri üsse saldırı için sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Bölgede görevli komandolar tarafından ateş destek vasıtalarının da katılımıyla PKK/ YPG'li teröristlere nokta operasyonu gerçekleştirildi. İki ayrı operasyonda, Barış Pınarı bölgesinde 8, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li terörist olmak üzere 9 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-13 Operasyonları kapsamında ise, Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesi Markoz Deresi bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Eren- 1 operasyonu kapsamında 19 Ağustos'ta Van'da öldürülen 3 terör örgütü üyesinden birinin sözde Botan eyaleti Kato Jirka bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten "Rojin Amed" kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu ortaya çıktı.