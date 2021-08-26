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Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Afganistan'dan dönen askerlerimizle ilgili açıklama:
Giriş Tarihi: 26.8.2021 13:30 Son Güncelleme: 26.8.2021 13:31

AK Parti'den Afganistan'dan dönen askerlerimizle ilgili açıklama:

AA
AK Parti’den Afganistan’dan dönen askerlerimizle ilgili açıklama:

AK Parti Sözcüsü Çelik Afganistan'dan tahliye edilen askerlerimizle ilgili bir açıklama yaparak görevin tamamlandığını belirtti ve "Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerin bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini, kahraman askerleri kutladığını bildirdi.

6 YILDIR BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEN GÖREV TAMAMLANDI

Paylaşımında Çelik, "Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir." ifadesini kullandı.

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AK Parti'den Afganistan'dan dönen askerlerimizle ilgili açıklama:
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